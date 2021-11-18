Мазепин объяснил, почему он против нового расследования действий Ферстаппена в Бразилии

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился своим мнением о жёсткой борьбе Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии и оценил решение «Мерседеса» подать апелляцию на манёвр голландского гонщика. Напомним, решение о пересмотре инцидента будет принято сегодня, 18 ноября.
«Я отвечу немного иначе. Я много раз в своей карьере был участником таких рассмотрений. Когда увидел, что они отправили запрос на пересмотр, меня это как болельщика расстроило. Я, как и многие болельщики, являюсь фанатом тех лет, когда не было телеметрии и такой хорошей телетрансляции. В пределах безопасных манёвров всё решалось на трассе. Это 90-е и 2000-е годы, где гонки были настоящими, а все сражения тех гонщиков, героев, которые я видел в детстве, происходили на трассе. Двое мужчин выясняли, кто из них быстрее и хитрее в вопросе обгонов.
Это выяснялось в повороте, а не в комнате судей, и, тем более, не через несколько дней после окончания уик-энда. Наверное, «Мерседес» это рассматривает больше как равенство, нежели чем какой-то протест. Будет интересно, что скажут судьи», — передаёт слова Никиты Мазепина корреспондент «Чемпионата» Александр Кожевников.
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