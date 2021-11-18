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«Это была жёсткая и честная борьба». Ферстаппен считает, что стюарды его не оштрафуют

«Это была жёсткая и честная борьба». Ферстаппен считает, что стюарды его не оштрафуют
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил сомнение, что будет оштрафован по итогам своего инцидента с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Бразилии. Напомним, «Мерседес» подал жалобу на решение стюардов, которые решили не наказывать Ферстаппена.

«Я не думаю о возможном штрафе. Даже если я его получу, это не конец света. Но в целом не думаю, что будет какое-то наказание, поскольку это была жёсткая и честная борьба двух парней, которые сражаются за титул.

Я прекрасно знаю, что можно делать гонщику, а что нет. Мы с Льюисом жёстко боролись и оба поздно тормозили перед поворотом. Мои шины были достаточно сильно изношены, и если бы я резко повернул руль влево, то мою машину просто развернуло бы», — цитирует Ферстаппена RaceFans.

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