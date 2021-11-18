«Я не поклонник такого отношения». Вассёр отреагировал на острый комментарий Джовинацци
Поделиться
Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр отреагировал на острый комментарий пилота Антонио Джовинацци. После новости о том, что ему придётся покинуть команду по итогам сезона, Джовинацци заявил, что «всё решают деньги».
«Я видел комментарии. Честно говоря, я не большой поклонник подобного отношения. Антонио дали провести три сезона в Формуле-1, множество пилотов может только мечтать об этом. Теперь у Джовинацци будут другие проблемы, ему нужно будет преуспеть с новым вызовом. Возможно, он ещё вернётся в Формулу-1 когда-то в будущем. Но у нас маленький мир: стоит всегда оставаться профессионалом», — приводит слова функционера Motorsport.
Вассёр объяснил, почему решил заменить Джовинацци на китайского пилота Гуаньюя Чжоу.
Новость по темеВассёр объяснил, почему решил заменить Джовинацци на Чжоу
Комментарии
- 18 ноября 2021
-
19:20
-
18:15
-
17:00
-
16:15
-
15:52
-
13:59
-
12:55
-
12:01
-
10:57
-
09:45
- 17 ноября 2021
-
23:30
-
22:35
-
21:58
-
20:47
-
19:28
-
18:22
-
17:20
-
17:11
-
16:51
-
16:39
-
14:19
-
12:47
-
10:49
-
10:40
-
09:51
-
01:09
-
00:18
- 16 ноября 2021
-
23:02
-
22:23
-
21:13
-
20:11
-
18:57
-
18:48
-
17:22
-
16:53
Партнерский контент