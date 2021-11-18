«Я не поклонник такого отношения». Вассёр отреагировал на острый комментарий Джовинацци

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр отреагировал на острый комментарий пилота Антонио Джовинацци. После новости о том, что ему придётся покинуть команду по итогам сезона, Джовинацци заявил, что «всё решают деньги».



«Я видел комментарии. Честно говоря, я не большой поклонник подобного отношения. Антонио дали провести три сезона в Формуле-1, множество пилотов может только мечтать об этом. Теперь у Джовинацци будут другие проблемы, ему нужно будет преуспеть с новым вызовом. Возможно, он ещё вернётся в Формулу-1 когда-то в будущем. Но у нас маленький мир: стоит всегда оставаться профессионалом», — приводит слова функционера Motorsport.



Вассёр объяснил, почему решил заменить Джовинацци на китайского пилота Гуаньюя Чжоу.

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