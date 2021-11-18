Феттель — о запрете трогать чужие болиды: нам всем нужно немного расслабиться

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением о запрете трогать чужие болиды в режиме закрытого парка. Напомним, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена недавно оштрафовали на $ 50 тыс. за то, что по окончании квалификации Гран-при Бразилии он потрогал болид Льюиса Хэмилтона, изучив конструкцию заднего антикрыла.



«Знал ли я, что меня называют Инспектор Себ за любовь к изучению болидов соперников? Нет, я этого не знал! Чужие машины трогать нельзя. Но какой в этом смысл? Мы ведь сидим в них. Можно ли нам трогать свои машины? На самом деле, всем нужно немного расслабиться», — приводит слова Феттеля GPFans.



Считается, что Феттель наряду с Михаэлем Шумахером является автором традиции изучать машины соперников в закрытом парке.

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