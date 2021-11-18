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Решение о возможном возобновлении расследования по Ферстаппену перенесли

Решение о возможном возобновлении расследования по Ферстаппену перенесли
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Решение о возможном возобновлении расследования по инциденту с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном перенесли на 19 ноября. Отметим, что сегодня специальная комиссия из стюардов и членов команд заседала несколько часов, но так и не сумела прийти к какому-либо решению.

Напомним, «Мерседес» подал протест на решение стюардов в гонке Гран-при Бразилии, где судьи решили не расследовать действия Ферстаппена. Пилот «Ред Булл» жёстко оборонялся от гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и вынудил оппонента выехать на обочину.

«После слушаний с участием представителей «Мерседеса» и «Ред Булл» стюарды обсуждают вопрос между собой. О принятом решении будет сообщено в пятницу», — сообщается в официальном заявлении ФИА.

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