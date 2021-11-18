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Алонсо — о возможном наказании Ферстаппена: если штраф не дали сразу, его и не должно быть

Алонсо — о возможном наказании Ферстаппена: если штраф не дали сразу, его и не должно быть
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Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о спорном инциденте между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Бразилии. Напомним, «Мерседес» подал жалобу на действия гонщика «Ред Булл», который выдавливал Хэмилтона с трассы, но остался без штрафа со стороны стюардов.

«Это случилось в уже прошедшей гонке. Она уже закончилась, так что сейчас там ничего не должно меняться. Сам я не знаю, насколько там всё было серьёзно, но если стюарды сразу не стали давать штраф – то его и не должно быть. Моё мнение такое.

Я не смотрел повтор, потому что из Бразилии сразу приехал сюда и занимался своими делами – работал в зале, ходил на пляж. Но даже если бы я видел этот инцидент, я вряд ли мог бы составить конкретное мнение, потому что обстоятельства могут отличаться и я не знаю, что именно там случилось», – цитирует Алонсо Racingnews365.

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