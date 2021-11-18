«Почему Максу это сходит с рук?» Монтойя прокомментировал инцидент с Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя прокомментировал гоночный инцидент между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Бразилии. Напомним, «Мерседес» подал жалобу на действия пилота «Ред Булл», который выдавливал Хэмилтона с трассы, но стюарды не стали его наказывать.
«Как мне кажется, Макс хорошо понимал – если произойдёт авария, для него это выгодно. Его устраивает любая ситуация, когда он не заканчивает гонку позади Хэмилтона. Не думаю, что он намеревался попасть в поворот.
Хотя мне нравятся как Макс, так и «Ред Булл», они проделали потрясающую работу. И я не говорю, что не выдавливал оппонентов, но потом у меня всегда были проблемы.
Почему Максу сходит такое с рук, а некоторым другим ребятам – нет? Правила точно применяются для всех одинаково? Или Макса судят иначе: потому что он молод, или по другой причине? Я назову другое имя. Если бы это сделал Мазепин, его бы наказали?» — цитирует Монтойю GPFans.
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