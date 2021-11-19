Регбисты сборной Англии перетягивали канат с восьмитонным грузовиком «КАМАЗ-Мастер»

Сборная Англии по регби провела необычную тренировочную сессию. Команда приняла участие в состязании по перетягиванию каната с восьмитонным грузовиком команды «КАМАЗ-Мастер».



По словам гонщика «КАМАЗ-Мастер» Айрата Мардеева, который находился за рулем автомобиля на тренировке со сборной, эксперимент был запланирован ещё в прошлом году, но из-за пандемии его пришлось перенести на 2021 год.



«В этом году, несмотря на все ограничения, мы все же смогли доставить машину в Англию, сами прилетели — это тоже было не очень просто, визы мы получили в самый последний момент. Удивила сплочённость команды. Я не ожидал, что они настолько легко начнут тянуть машину, несмотря на песок и яму с водой, через которую они тащили грузовик. Перед финишем мне дали команду попробовать их немного остановить. Я включил заднюю передачу, начали потихоньку отпускать педаль тормоза, чтобы трогаться назад. И тут была кульминация — вся команда враспор встала и держала грузовик», — рассказал Мардеев.