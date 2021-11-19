Льюис Хэмилтон отреагировал на подозрение об использовании запрещённой системы DAS

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о якобы подвижной рулевой колонке своего болида. После Гран-при Бразилии появилось видео, на котором демонстрируется, как Льюис будто бы тянет руль на себя, как это происходит при использовании системы DAS (двухосного рулевого управления), запрещённой в 2020 году.

«Руль не движется вперёд и назад. Такое было в прошлом году, но сейчас этого нет. Да, в субботу кое-что было, меньше миллиметра, что мне не понравилось, поэтому колонку пришлось сменить. Но всё нормально. Не знаю, что вы увидели», — приводит слова Хэмилтона Reuters.

Возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На счету Макса 332,5 очка. Хэмилтон располагается на втором месте (318,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).