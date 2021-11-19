Хэмилтон: видел фото Вольфа. Оно заставило меня рассмеяться

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о руководителе автоспортивного подразделения немецкой команды Тото Вольфе. Хэмилтон признался, что уважает Тото за его отстаивание интересов своего коллектива.
«Мне нравится видеть боевой дух Тото, это делает меня по-настоящему счастливым. Я видел его фотографию, сделанную во время последней гонки. Этот снимок заставил меня рассмеяться в душе, было здорово. Он настоящий лидер нашей команды. Поэтому мне нравится, что он отстаивает то, что считает правильным. За эти годы мы очень сблизились, и будем продолжать только продолжать укреплять наши отношения», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.
Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл заявил, что Макса Ферстаппена из «Ред Булл» следует наказать за инцидент с Хэмилтоном на Гран-при Бразилии. В одном из эпизодов Ферстаппен выдавливал Хэмилтона с трассы, однако штрафа избежал.
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