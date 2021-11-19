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ФИА приняла решение по апелляции «Мерседеса» назначить наказание Ферстаппену

ФИА приняла решение по апелляции «Мерседеса» назначить наказание Ферстаппену
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В Международной автомобильной федерации (ФИА) вынесено финальное решение относительно инцидента с участием гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, произошедшего на Гран-при Бразилии. В одном из эпизодов Ферстаппен выдавливал Хэмилтона с трассы, однако сперва избежал штрафа. Позже «Мерседес» решил подать протест на это решение.

После рассмотрения апелляции «Мерседеса» в действиях Макса вины так и не нашли. Пилот не будет наказан. Напомним, специальная комиссия из стюардов и членов команда заседала несколько часов вчера, 18 ноября, но так и не сумела прийти к какому-либо решению. Сегодня её работа была возобновлена, после чего и был вынесен окончательный вердикт.

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