ФИА приняла решение по апелляции «Мерседеса» назначить наказание Ферстаппену

В Международной автомобильной федерации (ФИА) вынесено финальное решение относительно инцидента с участием гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, произошедшего на Гран-при Бразилии. В одном из эпизодов Ферстаппен выдавливал Хэмилтона с трассы, однако сперва избежал штрафа. Позже «Мерседес» решил подать протест на это решение.



После рассмотрения апелляции «Мерседеса» в действиях Макса вины так и не нашли. Пилот не будет наказан. Напомним, специальная комиссия из стюардов и членов команда заседала несколько часов вчера, 18 ноября, но так и не сумела прийти к какому-либо решению. Сегодня её работа была возобновлена, после чего и был вынесен окончательный вердикт.