Боттас — лучший во второй тренировке Гран-при Катара, Ферстаппен — третий, Хэмилтон — 4-й

В Дохе завершилась вторая свободная практика Гран-при Катара. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас, вторым стал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Третье время у лидер чемпионата Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл».



Напарник Боттаса, британец Льюис Хэмилтон, по итогам заезда показал четвёртый результат.



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в тренировке участия не принимал, его партнёр по американской команде Мик Шумахер — 19-м.



Гран-при Катара. Вторая тренировка



1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.23,148

2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,209

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,350

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,422

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,484

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,557

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,587

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,639

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,872

10. Карлос Сайнс («Феррари») +0,885

11. Эстебан Окон («Альпин») +0,893

12. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,908

13. Шарль Леклер («Феррари») +0,947

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,987

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,483

16. Джордж Расселл («Уильямс») +1,806

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,924

18. Николас Латифи («Уильямс») +2,061

19. Мик Шумахер («Хаас») +2,427

20. Никита Мазепин («Хаас») — без времени.