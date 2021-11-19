Боттас — лучший во второй тренировке Гран-при Катара, Ферстаппен — третий, Хэмилтон — 4-й

В Дохе завершилась вторая свободная практика Гран-при Катара. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас, вторым стал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Третье время у лидер чемпионата Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл».
Напарник Боттаса, британец Льюис Хэмилтон, по итогам заезда показал четвёртый результат.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в тренировке участия не принимал, его партнёр по американской команде Мик Шумахер — 19-м.
Гран-при Катара. Вторая тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.23,148
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,209
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,350
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,422
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,484
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,557
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,587
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,639
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,872
10. Карлос Сайнс («Феррари») +0,885
11. Эстебан Окон («Альпин») +0,893
12. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,908
13. Шарль Леклер («Феррари») +0,947
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,987
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,483
16. Джордж Расселл («Уильямс») +1,806
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,924
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,061
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,427
20. Никита Мазепин («Хаас») — без времени.
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