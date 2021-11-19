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Хорнер: я не должен целовать Вольфа в задницу, это нужно другим руководителям команд

Хорнер: я не должен целовать Вольфа в задницу, это нужно другим руководителям команд
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о взаимоотношениях с боссом «Мерседеса» Тото Вольфом.

«У нас с Вольфом нет никаких отношений, только соперничество. Отношение и уважение — разные вещи. И я уважаю то, чего достигли «Мерседес» и Льюис Хэмилтон. Но я не должен ходить ужинать с Вольфом, целовать его в задницу или что-то такое. Может быть, это нужно другим руководителям команд», — приводит слова Кристиана Хорнера SoyMotor.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 332,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (318,5) — разрыв между ними, таким образом, в настоящее время составляет 14 баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).

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