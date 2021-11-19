В «Мерседесе» ответили на обвинения «Ред Булл» в «гибкости» заднего крыла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на обвинения «Ред Булл» в том, что заднее крыло машин немецкой команды не соответствует регламенту.
«Думаю, наше крыло проверяли 14 раз. У ФИА есть все чертежи детали, там нет ничего из того, что ждёт «Ред Булл». Так что мы будем рады отправить его вам с Мильтон-Кейнс для изучения.
Думаю, что все отметки на торцевых пластинах крыла входят в рамки дозволенного, так что это нормально. Наша машина полностью соответствует регламенту», — сказал Тото Вольф на пятничной пресс-конференции ФИА.
Напомним, ранее Кристиан Хорнер заявил, что австрийская команда готова подать протест на заднее крыло «Мерседеса». По заявлениям «Ред Булл», на высокой скорости крыло «Мерседеса» гнётся больше дозволенного регламентом.
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