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В «Мерседесе» ответили на обвинения «Ред Булл» в «гибкости» заднего крыла

В «Мерседесе» ответили на обвинения «Ред Булл» в «гибкости» заднего крыла
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на обвинения «Ред Булл» в том, что заднее крыло машин немецкой команды не соответствует регламенту.

«Думаю, наше крыло проверяли 14 раз. У ФИА есть все чертежи детали, там нет ничего из того, что ждёт «Ред Булл». Так что мы будем рады отправить его вам с Мильтон-Кейнс для изучения.

Думаю, что все отметки на торцевых пластинах крыла входят в рамки дозволенного, так что это нормально. Наша машина полностью соответствует регламенту», — сказал Тото Вольф на пятничной пресс-конференции ФИА.

Напомним, ранее Кристиан Хорнер заявил, что австрийская команда готова подать протест на заднее крыло «Мерседеса». По заявлениям «Ред Булл», на высокой скорости крыло «Мерседеса» гнётся больше дозволенного регламентом.

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