Хорнер и Хилл поспорили в эфире Sky Sports из-за жёсткой атаки Ферстаппена в Бразилии

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл и руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поспорили в эфире Sky Sports о том, соответствовали ли правилам действия Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии.



«Я не думаю, что это так. Как вы думаете, Валттери Боттас переступал черту? Или Карлос Сайнс на первом круге? В этих ситуациях происходили похожие вещи. Я думаю, что всё внимание к этому эпизоду приковано лишь потому что это два главных героя чемпионата мира. Макс ясно показал в Мексике, что можно обгонять и снаружи поворота. В Бразилии у Хэмилтона была превосходящая по скорость машина, и при этом Макс держался. Он продержался 58 кругов, чего не удалось бы никому другому. Думаю, он тормозил на пределе, что делал и Льюис», — ответил на вопрос Деймона Хилла о неправильных действиях Ферстаппена Хорнер.



«Я смотрю на это с точки зрения гонок. Мы хотим знать, как люди, которые любят спорт, как он будет проходить, как развиваться, когда наступает кризисная ситуация, потому что, по сути, мы готовимся к упорному сражению, чтобы затем отслеживать его», — ответил Хилл.



«Мы хотим чистой борьбы в последних трёх гонках. У нас феноменальный сезон, учитывая тот факт, что мы в борьбе. У „Мерседеса“ такого не было уже семь лет, поэтому Тото дёргается. Вот почему он ругается на камеру, бросает бранные слова в эфире. Это фантастика! Мы держим их под прессингом, это то, что нужно спорту, и вместо того, чтобы критиковать Макса, вы должны поощрять его за это», — парировал Хорнер.