Мик Шумахер: фактически «Хаас» стал «Феррари-B»

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о преимуществах, которые получила его команда за счёт проектного комплекса в Маранелло, где сотрудники «Феррари» оказывают содействие и американскому коллективу.



«Слышал, что все в «Феррари» довольны тем, что я показывал до сих пор. Но я прекрасно понимаю, что в следующем году должен сделать следующий шаг. Новый объект «Хааса» в Маранелло? Всё так. Теперь мы фактически «Феррари-B». Там смогут ездить такие юниоры, как я. Кроме того, в Маранелло у нас теперь есть возможность поработать в аэродинамической трубе «Феррари». Это, несомненно, будет преимуществом», — приводит слова Шумахера Sport1.de.



Ранее в интервью острую борьбу с Шумахером прокомментировал его напарник, россиянин Никита Мазепин.