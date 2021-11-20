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«Я доказал, что могу держать позади более быстрые авто». Шумахер — о дуэли с Ферстаппеном

«Я доказал, что могу держать позади более быстрые авто». Шумахер — о дуэли с Ферстаппеном
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Немецкий пилот американской команды «Хаас» Мик Шумахер вспомнил соперничество с голландцем Максом Ферстаппеном из «Ред Булл», которое случилось во время Гран-при Венгрии.

«Мне особенно понравился поединок с Максом Ферстаппеном в Будапеште. Тогда я доказал, что могу вести настоящую борьбу и держать позади себя более быстрые машины. Соперничества с Максом или Льюисом Хэмилтоном многое дают в плане роста», — приводит слова Шумахера Sport1.de.

В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» Мик находится на 19-м месте, пока не имея в активе ни одного очка. Возглавляет рейтинг Ферстаппен, на счету которого 332,5 очка. На втором месте Хэмилтон (318,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).

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