Зайдль объяснил, почему невозобновление расследования по Ферстаппену вызывает вопросы

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль высказался о решении стюардов отклонить запрос команды «Мерседес» о возобновлении расследования инцидента между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Льюисом Хэмилтоном («Мереседес»), случившегося во время Гран-при Бразилии. По словам Зайдля, решение выглядит неоднозначным из-за схожего эпизода с участием Ландо Норриса в Австрии, когда тот вытеснил пилота «Ред Булл» Серхио Переса с трассы, за что был наказан.

«Если провести сравнение с делом Ландо, то определённо возникают некоторые вопросы. Ландо получил штраф в Австрии за то, что, с нашей точки зрения, было спорным. Да, это не то, что мы видели в Бразилии, и поэтому нас интересует кое-что другое. Нам интересно, что скажет Майкл Масси (гоночный директор ФИА. — Прим. «Чемпионата») другим пилотам на брифинге. Мы хотим понимать его видение этой ситуации. Ведь это может изменить подход пилотов к определённым манёврам на трассе», — приводит слова Зайдля Motorsport.