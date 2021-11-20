В «Ред Булл» отреагировали на решение ФИА отклонить протест «Мерседеса»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал решение ФИА отклонить запрос «Мерседеса» о возобновлении расследования в отношении Макса Ферстаппена за инцидент с пилотом немецкой команды Льюисом Хэмилтоном, который случился во время Гран-при Бразилии.



«Всё закончилось ничем, как мы и ожидали. Было ясно, что это бессмысленно и глупо. Признаюсь, что вся эта процедура была утомительна для команды, потому что инженеры, которые должны делать машину быстрее, вместо этого отвлекались на подготовку различных документов», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на Servus TV.



Напомним, на Гран-при Бразилии в одном из эпизодов Ферстаппен выдавливал Хэмилтона с трассы, однако избежал штрафа. Затем «Мерседес» решил подать протест на это решение.

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