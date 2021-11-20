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Ферстаппен — о Хэмилтоне: не стану облегчать ему жизнь, когда на кону титул

Ферстаппен — о Хэмилтоне: не стану облегчать ему жизнь, когда на кону титул
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на решение Международной автомобильной федерации (ФИА) отклонить запрос «Мерседеса» о возобновлении расследования в отношении себя. Поводом для запроса был инцидент, случившийся между Максом и пилотом немецкой команды Льюисом Хэмилтоном во время Гран-при Бразилии. В одном из эпизодов Ферстаппен выдавливал Хэмилтона с трассы, но избежал штрафа.

«Насколько я понимаю, отныне они будут жаловаться на всё – даже на какую-то ленту, которая свисает с машины. А вообще решение ФИА было ожидаемым. Если бы я атаковал Льюиса с внешней стороны в той ситуации, результат был бы идентичным. Мы же не в детском саду и оба это прекрасно знаем. Естественно, я не стану облегчать ему жизнь, когда на кону титул», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

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