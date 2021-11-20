Стало известно, что привело к дисквалификации Льюиса Хэмилтона в Бразилии

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф пролил свет на главную причину исключения результата Льюиса Хэмилтона из протокола квалификации Гран-при Бразилии. Техническая проверка после квалификации выявила, что машина Льюиса не соответствует регламенту Формулы-1: при активированном состоянии системы DRS расстояние между двумя закрылками заднего антикрыла составляло больше разрешённых 85 миллиметров. По словам Вольфа, всё дело в двух незакреплённых винтах.
«Нам вернули заднее крыло, и, как мы и ожидали, оно было сломано. Мы не прошли тест на зазор в 85 мм с крайней правой стороны, но прошли его слева и посередине.
Так вот, мы обнаружили, что два винта слишком ослабли во время квалификации, это и привело к проблеме. Стюардам было доложено об этом. Но сейчас всё не так, как было раньше, когда можно было исправить то, что сломалось во время режима закрытого парка», — приводит слова Вольфа PlanetF1.
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