Президент автомобильной федерации Дагестана погиб в ДТП в Москве

Президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает телеграм-канал «112». Как сообщает источник, Ибрагимов был пассажиром в автомобиле «БМВ», участвовавшем в аварии.



Ибрагимов находился в одной машине с известным автоблогером Саидом Губденским, также погибшим в этом ДТП. Блогер в момент аварии находился за рулём.



20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — «БМВ», «Мерседес» и «Вольво». В результате аварии один из пассажиров был госпитализирован и скончался в больнице, водитель погиб ещё до приезда врачей. О других пострадавших пока не сообщается.

Гибель Заура Ибрагимова подтвердил в своём «инстаграме» автоблогер Sapar91.

«Только что наши друзья Заур и Саид погибли в аварии. Пусть Господь смилуется над ними. Буквально вчера общался с Зауром и вот так в один миг всё закончилось. Нет людей, и все остановилось. Берегите себя», — написал блогер.