Никита Мазепин объяснил 2,5 секунды отставания от Мика Шумахера в квалификации в Катаре

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги квалификации Гран-при Катара, которую он закончил на последней позиции с отставанием почти в 2,5 секунд от напарника, Мика Шумахера.



«Думаю, я проехал на абсолютно новой для меня трассе примерно десять кругов. То, что команда сумела починить машину за такое короткое время, поменяв буквально всё, что только можно поменять, было здорово. Это чудесная работа, в которой принимала участия не только моя бригада механиков, но и команда Мика. Это был особенный поступок с их стороны. Но сама квалификация получилась сложной», — приводит слова Никиты Мазепина официальный сайт команды.



Напомним, Никита пропустил вторую тренировку из-за трещины в шасси, а в третьей тренировке на машине россиянина возникли проблемы с блоком управления двигателем, из-за чего он так и не смог выехать на трассу.