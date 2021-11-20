Вольф предупредил, что решение по Ферстаппену может привести к более грязным гонкам

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что после решения стюардов Гран-при Бразилии не штрафовать Макса Ферстаппена за выдавливание с трассы Льюиса Хэмилтона оставшиеся гонки сезона-2021 Формулы-1 могут быть отмечены более жёсткой и грязной борьбой на трассе.



«Думаю, это удивительный исход. В независимости от того, как всё рассудили в Бразилии — это уже дело прошлого — такое решение, на мой взгляд, гласит, что ты можешь направлять себя в поворот и выдавливать другую машину за пределы траектории. Очевидно, это может привести к более грязным гонкам. Я сказал некоторым руководителям, что не хочу, чтобы у нас происходили неприятные ситуации завтра, в Саудовской Аравии и Абу-Даби — это будет очень плохо.



Все высказавшиеся гонщики заявили, что это решение их удивляет. Очевидно, нужно адаптировать свой стиль пилотажа к этой новой ситуации. Так что да, это по-прежнему удивляет — и тех, кто за рулём, и нас», — приводит слова Вольфа PlanetF1.