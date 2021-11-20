Ферстаппену грозит штраф на стартовой решётке за игнорирование двойных жёлтых флагов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вызван к стюардам за игнорирование двойных жёлтых флагов в концовке квалификации Гран-при Катара.



В концовке третьего сегмента квалификации пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли неудачно выехал на поребрик на третьем секторе трассы, в результате чего сломал своё переднее крыло проколол переднее правое колесо. На трассе появились жёлтые флаги, однако, несмотря на это, Ферстаппен улучшил свой результат на второй попытке.



В случае, если стюарды признают Ферстаппена виновным, ему грозит штраф на стартовой решётке. В нынешнем сезоне уже были случаи, когда пилоты получали подобные штрафы — например, Себастьян Феттель потерял пять позиций на старте Гран-при Бахрейна.



Примечательно, что сам Ферстаппен после окончания квалификации заявил, что не видел жёлтых флагов на трассе. Графика телетрансляции также не демонстрировала режим двойных жёлтых флагов в концовке квалификации — они появлялись лишь на несколько секунд и локально.

Заседание стюардом намечено на 13:00 мск в воскресенье, за четыре часа до старта гонки.