В «Мерседесе» отреагировали на возможный штраф Ферстаппена за игнорирование жёлтых флагов

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение относительно инцидента, случившегося в квалификации Гран-при Катара, когда пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вызван к стюардам за игнорирование двойных жёлтых флагов. Ситуацию Вольф охарактеризовал как «тройной удар».



«Посмотрел я тот инцидент. Слева точно был жёлтый сигнал, потом они проезжали двойные жёлтые флаги. На трассе был болид. Полагаю, это можно назвать тройным ударом. «Ред Булл» шёл за нами при этих жёлтых флагах. Всё сейчас в руках стюардов. Я бы больше не хотел комментировать то, что произойдёт или должно произойти», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

В случае, если стюарды признают Ферстаппена виновным, ему грозит штраф на стартовой решётке.