Хэмилтон: каждый пилот, за исключением Ферстаппена, хотел разъяснений правил от ФИА
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетил брифинг гонщиков с участием гоночного директора ФИА Майкла Маси, где обсуждалось решение стюардов не штрафовать Макса Ферстаппена за выдавливание Хэмилтона с трассы во время Гран-при Бразилии.
«Ничего не ясно. В ФИА сказали, что с разными стюардами каждая ситуация может трактоваться по-разному. Мне кажется, что каждый пилот за исключением Макса хотел разъяснений по этому вопросу. Ведь по-прежнему непонятно, какие у нас пределы трассы. При обгонах это уже не белая линия. Мы просто хотим, чтобы соблюдалась последовательность. Если что-то происходит в прошлой гонке и трактуется определённым образом, то же самое должно быть и впредь», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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