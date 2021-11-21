Хэмилтон: каждый пилот, за исключением Ферстаппена, хотел разъяснений правил от ФИА

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетил брифинг гонщиков с участием гоночного директора ФИА Майкла Маси, где обсуждалось решение стюардов не штрафовать Макса Ферстаппена за выдавливание Хэмилтона с трассы во время Гран-при Бразилии.



«Ничего не ясно. В ФИА сказали, что с разными стюардами каждая ситуация может трактоваться по-разному. Мне кажется, что каждый пилот за исключением Макса хотел разъяснений по этому вопросу. Ведь по-прежнему непонятно, какие у нас пределы трассы. При обгонах это уже не белая линия. Мы просто хотим, чтобы соблюдалась последовательность. Если что-то происходит в прошлой гонке и трактуется определённым образом, то же самое должно быть и впредь», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.