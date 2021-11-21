«Они видят призрак». Вольф — о подозрениях «Ред Булл» по поводу заднего крыла «Мерседеса

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф высказался о претензиях «Ред Булл» к немецкой команде по поводу заднего крыла. По мнению австрийцев, на высокой скорости крыло «Мерседеса» гнётся больше дозволенного регламентом, что позволяет болидам этой команды развивать крайне высокую скорость на прямых. В СМИ были распространены соответствующие фотографии, на которые в том числе ссылались в «Ред Булл».
«Кто распространил это в средствах массовой информации? Немыслимо! Кто-то мне может сказать, что изображено на этих фото, кроме царапин? Я больше ничего другого не вижу. Какой-то призрак! Я не знаю, откуда они взяли эту фотографию и что на ней на самом деле изображено. Наверное, призрак!
Новые тесты? Будет интересно посмотреть на их результаты, потому что я знаю, что мы ничего не нарушили», — приводит слова Вольфа RacingNews365.
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