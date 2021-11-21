Гран-при Катара Формулы-1: стартовая решётка с учётом штрафов Ферстаппена и Боттаса

Опубликована финальная версия стартовой решётки Гран-при Катара Формулы-1 — с учётом наказаний Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса. За несоблюдение режима двойных жёлтых флагов Ферстаппен потерял пять позиций и стартует не вторым, а седьмым, а проигнорировавший одинарные жёлтые флаги Боттас стартует не третьим, а пятым (его штраф был применён раньше, так что финн отыграл одно место после наказания Ферстаппена).



Формула-1. Гран-при Катара. Стартовая решётка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

3. Фернандо Алонсо («Альпин»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

8. Юки Цунода («Альфа Таури»)

9. Эстебан Окон («Альпин»)

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

11. Серхио Перес («Ред Булл»)

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

13. Шарль Леклер («Феррари»)

14. Даниэль Риккардо («Макларен»)

15. Джордж Расселл («Уильямс»)

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

17. Николас Латифи («Уильямс»)

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»).