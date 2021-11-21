Хорнер обвинил в штрафе Ферстаппена маршала трассы и не понимает оправдания Сайнса

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на решение стюардов Гран-при Катара Формулы-1 оштрафовать Макса Ферстаппена потерей пяти позиций на стартовой решётке за то, что не снизил скорость в режиме двойных жёлтых флагов в квалификации.



«Не могу понять это решение. Гоночный директор фактически сказал: «Продолжайте, всё безопасно». Макс находился в начале круга, на первом секторе, так что у него было много времени, чтобы всё изучить. Иначе мы бы его проинформировали. К сожалению, был жёлтый флаг, он просто не видел его. Он даже видел зелёный сигнал справа, на пит-лейне.



Думаю, просто был неконтролируемый маршал, который вывесил флаг. Он не получал инструкций от ФИА. Они должны контролировать своих маршалов, всё просто. Ведь это важнейший удар по нашей борьбе за титул. Теперь Макс стартует седьмым на трассе, где нельзя обгонять. Это серьёзнейшая вещь.



Но чего я вообще не могу понять, так что ситуации с Карлосом Сайнсом, который сделал то же самое. Он не видел флага, проехал мимо с открытой DRS, на полном газу. Он поднял ногу за 10 метров до черты — и это нормально», — приводит слова Хорнера The Race.