Льюис Хэмилтон намерен выступить в радужном шлеме в Саудовской Аравии и ОАЭ

Семикратный чемпион мира Формулы-1, британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что собирается выступать в шлеме, дизайн которого выполнен в радужных цветах, ещё по крайней мере на Гран-при Саудовской Аравии. При этом британец не исключает, что не сменит его и до конца сезона. Такой шлем Хэмилтон, напомним, выбрал для Гран-при Катара, который проходит в настоящее время.
«Я буду использовать тот же шлем, что сейчас, вероятно, и на последующих двух гонках. По крайней мере, на следующей неделе выступлю в нём. Пока не слышал, чтобы кто-то давал какие-то комментарии по этому поводу или оставлял где-то отрицательные отзывы.
Знаю, что эта тема должна подниматься. Я лишь хочу выступить с поддержкой», — приводит слова Хэмилтона Autosport.
Фотографии можно посмотреть на странице команды «Мерседес» в «Инстаграме».
Гран-при Саудовской Аравии состоится с 3 по 5 декабря, заключительный этап в ОАЭ пройдёт с 10 по 12 декабря.
- 21 ноября 2021
-
16:56
-
16:36
-
16:23
-
16:07
-
15:35
-
15:28
-
15:24
-
14:56
-
14:32
-
13:00
-
12:59
-
11:55
-
10:44
-
09:50
- 20 ноября 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:16
-
21:11
-
21:06
-
20:54
-
20:44
-
20:43
-
20:39
-
20:33
-
19:28
-
18:55
-
18:05
-
17:47
-
17:17
-
16:34
-
15:15
-
15:01
-
14:51
-
14:01
-
13:10