Льюис Хэмилтон намерен выступить в радужном шлеме в Саудовской Аравии и ОАЭ

Семикратный чемпион мира Формулы-1, британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что собирается выступать в шлеме, дизайн которого выполнен в радужных цветах, ещё по крайней мере на Гран-при Саудовской Аравии. При этом британец не исключает, что не сменит его и до конца сезона. Такой шлем Хэмилтон, напомним, выбрал для Гран-при Катара, который проходит в настоящее время.



«Я буду использовать тот же шлем, что сейчас, вероятно, и на последующих двух гонках. По крайней мере, на следующей неделе выступлю в нём. Пока не слышал, чтобы кто-то давал какие-то комментарии по этому поводу или оставлял где-то отрицательные отзывы.

Знаю, что эта тема должна подниматься. Я лишь хочу выступить с поддержкой», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

Фотографии можно посмотреть на странице команды «Мерседес» в «Инстаграме».

Гран-при Саудовской Аравии состоится с 3 по 5 декабря, заключительный этап в ОАЭ пройдёт с 10 по 12 декабря.