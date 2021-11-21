«КАМАЗ-мастер» отправил дакаровские грузовики в Европу

Машины команды «КАМАЗ-мастер» взяли курс на Европу, где 30 ноября во французском Марселе будут погружены на паром для отправки техники участников гонки на Аравийский полуостров, сообщает пресс-служба команды.



21 ноября прошёл традиционный смотр команды в Набережных Челнах. Участие в мероприятии принял президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Глава республики принял участие в проводах машин команды «КАМАЗ-мастер» на «Дакар-2022». Руководитель команды Владимир Чагин рассказал Минниханову и другим гостям о подготовке гонщиков к главному старту сезона.



Президенту Татарстана были показаны машины, которым предстоит побороться за победу в «Дакаре-2022». Команда «КАМАЗ-мастер» выставит на гонку 4 спортивных грузовика. Два из них – привычные болельщикам КАМАЗ-43509 и два новых КАМАЗ-435091 семейства К5.



Ознакомившись с новыми техническими решениями и усовершенствованиями отдельных узлов и агрегатов автомобиля, Рустам Минниханов лично опробовал новый гоночный болид семейства К5 на полигоне команды.



44-й по счету «Дакар» стартует 2 января в Хаиле и завершится 14 января в Джидде, день отдыха запланирован на 8 января в Эр-Рияде. Административные и технические проверки пройдут 30, 31 декабря и 1 января. 1 января состоится стартовый подиум и пролог гонки.