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Вольф пообещал, что в Саудовской Аравии Хэмилтон будет использовать мотор с ГП Бразилии

Вольф пообещал, что в Саудовской Аравии Хэмилтон будет использовать мотор с ГП Бразилии
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Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что в Саудовской Аравии на болиде Льюиса Хэмилтона будет стоять мотор с Гран-при Бразилии. Напомним, на трассе в Сан-Паулу британский гонщик показал фантастический результат, выиграв гонку, которую начинал на 10-м месте.

«Трасса в Саудовской Аравии должна быть для нас хороша, но мы знаем, что в этом году даже такие трассы всё равно могут сыграть против нас. Тем не менее там много длинных прямых. Мы подготовим для этой гонки особое оборудование и свой последний двигатель, который был у Хэмилтона в Бразилии. Надеюсь, что и Боттас окажется там в лидерах. И если все доберутся до финиша, то всё будет решаться на Гран-при Абу-Даби», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

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