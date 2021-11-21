Вольф пообещал, что в Саудовской Аравии Хэмилтон будет использовать мотор с ГП Бразилии
Поделиться
Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что в Саудовской Аравии на болиде Льюиса Хэмилтона будет стоять мотор с Гран-при Бразилии. Напомним, на трассе в Сан-Паулу британский гонщик показал фантастический результат, выиграв гонку, которую начинал на 10-м месте.
«Трасса в Саудовской Аравии должна быть для нас хороша, но мы знаем, что в этом году даже такие трассы всё равно могут сыграть против нас. Тем не менее там много длинных прямых. Мы подготовим для этой гонки особое оборудование и свой последний двигатель, который был у Хэмилтона в Бразилии. Надеюсь, что и Боттас окажется там в лидерах. И если все доберутся до финиша, то всё будет решаться на Гран-при Абу-Даби», — приводит слова Вольфа PlanetF1.
Комментарии
- 21 ноября 2021
-
22:14
-
21:18
-
20:52
-
20:23
-
20:07
-
19:34
-
19:26
-
19:25
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
18:52
-
18:47
-
18:31
-
16:56
-
16:36
-
16:23
-
16:07
-
15:35
-
15:28
-
15:24
-
14:56
-
14:32
-
13:00
-
12:59
-
11:55
-
10:44
-
09:50
- 20 ноября 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:16
-
21:11
-
21:06
-
20:54
-
20:44
Партнерский контент