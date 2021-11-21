Макс Ферстаппен: никогда не получаю подарков от стюардов

Гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тот факт, что из-за штрафа он потерял пять позиций перед началом гонки Гран-при Катара. Напомним, в итоге Ферстаппен прорвался на второе место.



«Никаких сюрпризов. Я никогда не получаю подарков от стюардов, так что ничего страшного. Новость о том, что я стартую седьмым, лишь добавила мне мотивации прорваться выше, что я и сделал. Я хорошо проехал первый круг, а после пяти кругов уже снова был на втором месте.



Я просто старался сохранять отставание небольшим, чтобы у соперников не было возможности провести дополнительный пит-стоп. В итоге это принесло мне дополнительный балл за лучший круг в гонке. Так что я определённо остался доволен результатом», — цитирует Ферстаппена RaceFans.