Макс Ферстаппен: никогда не получаю подарков от стюардов

Гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тот факт, что из-за штрафа он потерял пять позиций перед началом гонки Гран-при Катара. Напомним, в итоге Ферстаппен прорвался на второе место.
«Никаких сюрпризов. Я никогда не получаю подарков от стюардов, так что ничего страшного. Новость о том, что я стартую седьмым, лишь добавила мне мотивации прорваться выше, что я и сделал. Я хорошо проехал первый круг, а после пяти кругов уже снова был на втором месте.
Я просто старался сохранять отставание небольшим, чтобы у соперников не было возможности провести дополнительный пит-стоп. В итоге это принесло мне дополнительный балл за лучший круг в гонке. Так что я определённо остался доволен результатом», — цитирует Ферстаппена RaceFans.
- 21 ноября 2021
-
22:14
-
21:18
-
20:52
-
20:23
-
20:07
-
19:34
-
19:26
-
19:25
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
18:52
-
18:47
-
18:31
-
16:56
-
16:36
-
16:23
-
16:07
-
15:35
-
15:28
-
15:24
-
14:56
-
14:32
-
13:00
-
12:59
-
11:55
-
10:44
-
09:50
- 20 ноября 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:16
-
21:11
-
21:06
-
20:54
-
20:44