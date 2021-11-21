«Это неприемлемо». В ФИА прокомментировали скандальное высказывание Хорнера

Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал инцидент с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером. Функционер грубо высказался в адрес маршала после квалификации, из-за чего его потом вызвали к стюардам. Хорнер отделался официальным предупреждением.
«Я лично направил Хорнера к стюардам, и он очень извинялся. Кристиан не хотел никого обидеть. Тому маршалу он принёс личные извинения. И, к чести Хорнера, стоит отметить, что он согласился принять участие в семинаре стюардов в 2022 году.
Разумеется, подобные действия — это неприемлемо. Вам не следует ни на кого нападать подобным образом. Особенно, когда тысячи маршалов-добровольцев по всему миру помогают вам. Без них ничего бы не было, многие об этом забывают. И я буду защищать каждого волонтёра и каждого сотрудника. Тот маршал сделал всё возможное в той сложной ситуации», — цитирует Маси RacingNews365.
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