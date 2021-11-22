Даниил Квят отреагировал на успешное выступление гонщиков «Альпин» в Катаре

Известный российский гонщик, тест-пилот «Альпин» Даниил Квят поздравил боевых гонщиков своей команды с удачным выступлением на Гран-при Катара. Фернандо Алонсо закончил гонку на третьем месте, его партнёр Эстебан Окон занял пятую строчку.



«Отличная работа, парни», — написал Квят в своём «твиттере», репостнув поздравление «Альпин».



Гран-при Катара. Итоговая квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 57 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +25,743

3. Фернандо Алонсо («Альпин») +59,457

4. Серхио Перес («Ред Булл») +1.02,306

5. Эстебан Окон («Альпин») +1.20,570

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.21,274

7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.21,911

8. Шарль Леклер («Феррари») +1.23,126

9. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг

12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг

13. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг

16. Мик Шумахер («Хаас»). + 1 круг

17. Джордж Расселл («Уильямс») + 2 круга

18. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга

19. Николас Латифи («Уильямс») — сход

20. Валттери Боттас («Мерседес») — сход.