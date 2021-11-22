Хельмут Марко: ФИА не может организовать систему маршалов в спорте на миллиард долларов

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал штраф, полученный Максом Ферстаппеном в квалификации Гран-при Катара. Функционер отметил, что виноват был не пилот, а несовершенная система маршалов трассы.



«Совершенно непонятно, почему ФИА не может организовать систему маршалов. В цифровой системе внезапно нет жёлтого флага, а неопытный маршал показывает сначала один жёлтый флаг, а потом сразу двойной жёлтый. Ответственность перекладывается на гонщиков. Это происходит в спорте на миллиард долларов. Это неприемлемо», — приводит слова Марко Racingnews365.



Напомним, ранее маршала жёстко раскритиковал глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер. Ему выписали предупреждение, после чего функционер принёс свои извинения.

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