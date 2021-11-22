Норрис заявил, что не понимает решения стюардов. В пример он взял инцидент с Ферстаппеном

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о решении стюардов не штрафовать Макса Ферстаппена за выдавливание Льюиса Хэмилтона с трассы на Гран-при Бразилии. Напомним, незадолго до Гран-при Катара гонщики встретились с Майклом Маси, чтобы обсудить спорные инциденты.



«Насколько я понимаю, единственное отличие моего инцидента с Пересом от ситуации Хэмилтон-Ферстаппен в том, что Серхио не успел со мной поравняться, приблизившись лишь на полкорпуса. Я всё равно оставил ему немного места и не пытался вытеснить с трассы. По идее, меня не должны были наказывать.



Теперь я думаю, что единственная причина моего штрафа – в зоне безопасности был гравий, а не асфальт. Дело не в моей ошибке, а в риске, на который идёт соперник, совершая обгон по внешнему радиусу в повороте, где дальше идёт гравийная ловушка. Но мне всё равно непонятна причина такого решения стюардов в мой адрес.



Я по-прежнему считаю, что меня оштрафовали несправедливо. Разница между моим инцидентом и тем, что произошло между Максом и Льюисом в Бразилии, заключается только в том, что в моём случае в зоне безопасности был гравий», — цитирует Норриса Autosport.