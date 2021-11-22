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В «Пирелли» начали расследование массовых неисправностей шин на Гран-при Катара

В «Пирелли» начали расследование массовых неисправностей шин на Гран-при Катара
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Руководитель «Пирелли» Марио Изола рассказал о начале расследования массовых неисправностей шин на Гран-при Катара. Напомним, во время гонки шины оказались пробиты у Валттери Боттаса, Ландо Норриса, Джорджа Расселла и Николаса Латифи.

«Мы должны всё тщательно расследовать. Считаю, что отчасти причиной могли стать столкновения с поребриками на высокой скорости, характерные для данной трассы. Мы видели, что это приводило к поломкам и днищ, и крыльев, и всего шасси целиком.

Чтобы понять, что именно произошло, нам нужно отправить шины в Милан. Но уже сейчас видны порезы на боковинах шин. Несколько других болидов завершили гонку с шинами, которые были в приличном состоянии. Мы тоже это изучим», — приводит слова Изолы RaceFans.

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