Эстебан Окон: в Катаре я попытался отдать Фернандо Алонсо должок за Будапешт

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон рассказал, как помогал своему партнёру по команде Фернандо Алонсо добраться до подиума Гран-при Катара. Напомним, Алонсо стал третьим в гонке, уступив только Льюису Хэмилтону и Максу Ферстаппену. Окон отметил, что старался вернуть Алонсо «долг» за Гран-при Венгрии, где Эстебан одержал первую победу в карьере.



«Сегодня была отличная гонка с нашей стороны, и я рад, что мне удалось подняться с девятой на пятую строчку. К тому же я попытался отдать Алонсо должок за Будапешт. Я спросил команду, нужно ли мне активно защищаться против Переса. Серхио был на свежих шинах, но я сделал максимум возможного.



Сегодняшний результат для нас почти как победа. Все в команде заслуживают высших оценок. 25 очков преимущества над «Альфа Таури» добавляют нам отличного настроения перед заключительными гонками года», — цитирует Окона RaceFans.

Новость по теме Алонсо вернулся на подиум Формулы-1 спустя семь лет. Это второй результат в истории