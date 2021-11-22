Эстебан Окон: в Катаре я попытался отдать Фернандо Алонсо должок за Будапешт

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон рассказал, как помогал своему партнёру по команде Фернандо Алонсо добраться до подиума Гран-при Катара. Напомним, Алонсо стал третьим в гонке, уступив только Льюису Хэмилтону и Максу Ферстаппену. Окон отметил, что старался вернуть Алонсо «долг» за Гран-при Венгрии, где Эстебан одержал первую победу в карьере.
«Сегодня была отличная гонка с нашей стороны, и я рад, что мне удалось подняться с девятой на пятую строчку. К тому же я попытался отдать Алонсо должок за Будапешт. Я спросил команду, нужно ли мне активно защищаться против Переса. Серхио был на свежих шинах, но я сделал максимум возможного.
Сегодняшний результат для нас почти как победа. Все в команде заслуживают высших оценок. 25 очков преимущества над «Альфа Таури» добавляют нам отличного настроения перед заключительными гонками года», — цитирует Окона RaceFans.
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