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Петров — о штрафах после квалификации: не понимаю, почему пилоты не сбросили скорость

Петров — о штрафах после квалификации: не понимаю, почему пилоты не сбросили скорость
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров прокомментировал интересные моменты Гран-при Катара Формулы-1.

«Не могу не разобрать самый главный эпизод — улучшение времени на последнем секторе из-за желтых флагов. Но есть ведь правила. Не понимаю, почему многие пилоты не сбросили скорость и не отменили свой круг. Возможно, они не видели, но это вряд ли.

Хочу отметить старт Макса Ферстаппена. Он среагировал лучше и стал лучше ускоряться. Затем попытался обогнать несколько пилотов, но Фернандо его чуть выдавил с трассы. Думаю, мы все понимаем, что здесь была мертвая зона, где Фернандо в принципе не мог его видеть. И правильно, что судьи даже не стали поднимать этот вопрос.

Затем Макс опередил всех своих соперников, встал вторым и уже по чистой трассе стал бороться с Льюисом. В итоге мы видели, что разрыв то увеличивался, то уменьшался. К сожалению для многих болельщиков, он не смог приблизиться и побороться с Льюисом. Был момент у Макса по поводу его переднего крыла. Возможно, что-то отлетело снизу, но я ничего не заметил, когда на финише камеры были наведены на машину Макса. Нужно будет посмотреть, было ли повреждение крыла. Если было, то это о многом говорит. Если нет, то нужно признать, что команда „Мерседес“ на этом этапе была быстрее», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».

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