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Звезда мотофристайла выполнил невероятный трюк над пропастью. Видео

Звезда мотофристайла выполнил невероятный трюк над пропастью. Видео
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Известный французский мотофристайлер и многократный чемпион Red Bull X-Fighters Том Паже стал первым, кто выполнил новый трюк: он объединил дабл фронтфлип с бейсджампом во время прыжка с огромной скалы в Авориазе.

36-летнему спортсмену, на счету которого пять золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль X Games, захотелось объединить мотофристайл и парашютный спорт. Так появилось первое в мире видео, в котором он делает дабл фронтфлип с горы в Авориазе, приземляется с парашютом и уезжает.

Паже начал с того, что проехал по пешеходным улицам знаменитого курортного городка в Альпах и попутно выполнил несколько трюков, а затем переключился на четвертую передачу, чтобы разогнаться по семиметровой рампе (обычная высота рампы в среднем составляет 2,7 м) на скорости 80 км/ч. Он прыгнул с обрыва более чем на 55 метров и, сделав в воздухе дабл фронтфлип, стал опускаться в свободном падении на мотоцикле со скоростью 150 км/ч, прежде чем раскрылись парашюты. Через 30 секунд и 170 метров он оказался на земле.

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