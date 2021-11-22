«Сделал бы это снова», Хорнер не сожалеет о своём скандальном высказывании

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что не сожалеет о своём высказывании в адрес маршала после квалификации.
«Я не очень эмоциональный человек и не кричу на камеру. Сожалею ли я о таком поведении? Совершенно нет. Я верю в свою команду и всегда высказываюсь прямо. Я всегда так себя вёл. У меня нет никаких проблем и я сделал бы это ещё раз. Единственный вопрос в том, являлись ли мои слова личным оскорблением маршала или речь шла о негодяйском жёлтом флаге. Я не собирался кого-либо оскорблять. Не знаю, слышали ли вы это интервью, но я не чувствую, что сказал что-то неуместное. Посмотрите интервью и решите сами для себя. Думаю, у всех есть право на это. У меня же своя точка зрения», — приводит слова Кристиана Хорнера The Race.
Напомним, ФИА вызвала Хорнера к стюардам. Хорнер отделался официальным предупреждением.
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