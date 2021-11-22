Данил Давлетшин использовал последнюю возможность попасть в суперфинал Forza Motorsport

Заключительный этап чемпионата определил последнего участника суперфинала, им стал Данил Давлетшин из Казани, обошедший буквально на 2 очка своего преследователя Сергея Савенкова.
В начале Давлетшин показал лучшее время на квалификации, заработав одно очко и поул позицию на старте первой гонки. Однако, первую строчку ему удалось удержать ненадолго, по итогам стартовой гонки первым приехал Петр Ларионов, вторым Сергей Савенков и Данил Давлетшин лишь замыкал тройку призеров. По правилам турнира во второй гонке идет реверс первой топ 10, соответственно, призеры стартовали 8,9 и 10 соответственно. Стабильный темп и вовремя проведенный пит стоп позволил закончить Данилу гонку на первой строчке, вторым очередной раз приехал Сергей, а Петр смог финишировать только четвертым.
Призеры этапа:
1 место: Данил Давлетшин (Казань) — AgateCircle799
2 место: Сергей Савенков (Красногорск) — kvartus
3 место: Петр Ларионов (Москва) – Larionov P
Все финалисты в ожидании суперфинала чемпионата, который пройдет 12 декабря в Yota Arena, на нем встретятся 10 победителей прошедших этапов, сразятся за призовой фонд и звание чемпиона Forza Motorsport 2021.
Повтор трансляции десятого этапа можно посмотреть тут.
Гостями этапа были: геймблогер симрейсер Kus-Kus Racing и Александр Алексеев — представитель Adult Fan of LEGO. Они поучаствовали в fun заезде Isetta Media Challenge и теперь мы можем подвести итоги всего года в данной гонке.
Поздравляем Дмитрия Никончука с победой в Isetta Media Challenge, который на доли тысячных обошел Мику Сало в общем зачете.
«Безумно интересный трек и машина BMW М2. Я очень много проигрывал на прямых так как нужно было использовать настройку ручных переключений с использованием сцепления. Но результатом я вполне доволен, а главное на трассе было много борьбы, при чем порой очень жёсткой. Я и сам кого-то развернул на трассе)
Я впервые сидел не на портативном кокпите Playseat и он мне безумно понравился. В перерывах между заездами и после эфира, я внимательно осматривал кокпит с множеством регулировок и очень крутой посадкой как в болиде Ф-1. Так же было круто впервые прокатится, используя монитор с диагональю 32-9 потрясающий обзор, а главное выглядит очень стильно) Было очень забавно прокатится на BMW Issetta на трассе «Top Gear», очень страшная машина☺», — прокомментировал Kus-Kus Racing своё участие в чемпионате.
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