Вольф — о скандальном высказывании Хорнера: он вёл себя скверно

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал высказывание босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера о маршале.



«На кону стоит многое, всегда нужно… Я даже не хочу обсуждать его, потому что мы все несём ответственность за свои слова и поступки. Все чувствуют давление, и оно, без вопросов, очень велико. Я ещё не слышал и не читал, что он сказал. Знаю только, что он вёл себя скверно», — приводит слова Тото Вольфа GPFans.



Напомним, после квалификации Гран-при Катара Хорнер обрушился с критикой на решение стюардов оштрафовать Макса Ферстаппена потерей пяти позиций на стартовой решётке за то, что тот не снизил скорость в режиме двойных жёлтых флагов в квалификации. Также функционер был особенно недоволен действиями маршала, в отношении которого он использовал слово Rogue. Данное слово может использоваться в значении «мошенник, «негодяй» или «жулик», более мягкий вариант — «самовольный», «неконтролируемый». ФИА вынесла Хорнеру официальное предупреждение.