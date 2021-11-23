ФИА организовала встречу Ферстаппена с маршалом, которого Хорнер назвал «негодяем»

ФИА организовала встречу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и маршала, которого руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер назвал «негодяем», сообщил в своём «твиттере» журналист Джо Сэйвуд.
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Напомним, после квалификации Гран-при Катара Хорнер обрушился с критикой на решение стюардов оштрафовать Макса Ферстаппена потерей пяти позиций на стартовой решётке за то, что тот не снизил скорость в режиме двойных жёлтых флагов в квалификации. Также функционер был особенно недоволен действиями маршала, в отношении которого он использовал слово Rogue. Данное слово может использоваться в значении «мошенник, «негодяй» или «жулик», более мягкий вариант — «самовольный», «неконтролируемый». ФИА вынесла Хорнеру официальное предупреждение.
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