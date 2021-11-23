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Алонсо: в следующем сезоне хотел бы иметь возможность бороться с Хэмилтоном и Ферстаппеном

Алонсо: в следующем сезоне хотел бы иметь возможность бороться с Хэмилтоном и Ферстаппеном
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Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о шансах на равных бороться с Максом Ферстаппеном и Льисом Хэмилтоном в следующем сезоне, когда в силу вступит новый технический регламент Формулы-1.

«Сложно предсказать, что произойдёт в ближайшие годы. Но, конечно, мне бы хотелось иметь возможность бороться с Хэмилтоном и Ферстаппеном – как и вообще со всеми, кому в следующем году удастся создать быстрый болид.

Все будут начинать с нуля, главной задачей будет построить быструю машину. Всё будет не так, как сейчас, когда болиды – это лишь продолжение своих предыдущих версий. Надеюсь, «Альпин» удастся построить хорошую машину – в этом случае я буду готов бороться, а дальше будет видно», — цитирует Алонсо PlanetF1.

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