«Мы готовы!» Появились новые кадры с трассы Формулы-1 в Саудовской Аравии

Официальный аккаунт Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии опубликовал новые фотографии с трассы в Джидде. На новых фотографиях виден большой прогресс строительства, учитывая, что ещё несколько недель назад на автодроме не было даже трибун и гоночного покрытия.
«Мы готовы!» — подписаны фотографии.
Посмотреть фото можно в «твиттере» F1 stc Saudi Arabian GP.
В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютирует в календаре чемпионата мира. Проведение этапа запланировано на 5 декабря. Первый в истории этап в этой ближневосточной стране состоится в Джидде на городской трассе.
«Джидда» станет самой длинной среди городских трасс и второй по протяжённости в нынешнем календаре — 6,175 км. Длиннее только «Спа-Франкоршам» — 7,004 км.
Трасса будет состоять из 27 поворотов: 16 левых и 11 правых. Её ширина будет составлять от 11 до 15 метров. При этом трасса станет также самой быстрой среди городских — в среднем автомобили будут развивать скорость 250 км/ч. Помимо этого, на дистанции будут три потенциальных зоны DRS.
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