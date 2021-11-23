На финальный этап WTCR на «Сочи Автодроме» согласовали увеличение квоты по зрителям

Роспотребнадзор и Главный санитарный врач РФ Анна Попова, изучив предоставленный АНО «РОСГОНКИ» план мер, направленный на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции, согласовали возможность проведения мероприятия с увеличением квоты по вместимости до 15% от общей заполняемости зрительских трибун, сообщает пресс-служба «Росгонок».



Программа финального этапа WTCR дополнена активностями для зрителей. Болельщиков ожидают в перерывах между заездами выступление ди-джея, духовой кавер-группы, а также выставка «Королевских гонок» и возможность посещения музея. В рамках развлекательной программы оба дня автоспортивных соревнований болельщиков будут радовать выступление духовой кавер-группы «Трубачи».



Окончательно утверждена и спортивная программа финального этапа WTCR. По правилам данной серии, формат гоночного уик-энда выглядит следующим образом: две свободные практики, квалификация и две гонки. Протяженность круга на трассе «Сочи Автодрома» составляет 5 километров 848 метров, поэтому дистанция первой гонки из девяти кругов составит 52 километра 632 метра, а второй — 64 километра 328 метров (всего 11 кругов).

В субботу, 27 ноября, уже в 9:30 начнется первая сессия свободных заездов, а завершится субботний день стартом в 15 часов квалификационной сессии. В воскресенье, 28 ноября, первая гонка начнется в 12:15, а вторая гонка пройдет в 14:15.



Продажа билетов на FIA WTCR VTB Race of Russia 2021 уже открыта. Для размещения зрителей отведена Главная трибуна «Сочи Автодрома», откуда открывается вид на финишную прямую и боксы команд. До 24 ноября билеты 1 категории можно приобрести за 5000 рублей, 2 категории за 3500 рублей, 3 категории за 2000 рублей. В дни мероприятия цена билетов будет значительно выше: 1 категория – 6000 рублей, 2 категория – 4500 рублей, 3 категория – 3000 рублей. Билеты можно приобрести на официальном сайте rosgonki.ru.



Доступ по билетам на мероприятие возможен при наличии цифрового сертификата (QR-кода) о проведенной вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, доступного в учетной записи на «Госуслугах». Также во время мероприятия обязательно использование средств индивидуальной защиты.