Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На финальный этап WTCR на «Сочи Автодроме» согласовали увеличение квоты по зрителям

На финальный этап WTCR на «Сочи Автодроме» согласовали увеличение квоты по зрителям
Комментарии

Роспотребнадзор и Главный санитарный врач РФ Анна Попова, изучив предоставленный АНО «РОСГОНКИ» план мер, направленный на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции, согласовали возможность проведения мероприятия с увеличением квоты по вместимости до 15% от общей заполняемости зрительских трибун, сообщает пресс-служба «Росгонок».

Программа финального этапа WTCR дополнена активностями для зрителей. Болельщиков ожидают в перерывах между заездами выступление ди-джея, духовой кавер-группы, а также выставка «Королевских гонок» и возможность посещения музея. В рамках развлекательной программы оба дня автоспортивных соревнований болельщиков будут радовать выступление духовой кавер-группы «Трубачи».

Окончательно утверждена и спортивная программа финального этапа WTCR. По правилам данной серии, формат гоночного уик-энда выглядит следующим образом: две свободные практики, квалификация и две гонки. Протяженность круга на трассе «Сочи Автодрома» составляет 5 километров 848 метров, поэтому дистанция первой гонки из девяти кругов составит 52 километра 632 метра, а второй — 64 километра 328 метров (всего 11 кругов).
В субботу, 27 ноября, уже в 9:30 начнется первая сессия свободных заездов, а завершится субботний день стартом в 15 часов квалификационной сессии. В воскресенье, 28 ноября, первая гонка начнется в 12:15, а вторая гонка пройдет в 14:15.

Продажа билетов на FIA WTCR VTB Race of Russia 2021 уже открыта. Для размещения зрителей отведена Главная трибуна «Сочи Автодрома», откуда открывается вид на финишную прямую и боксы команд. До 24 ноября билеты 1 категории можно приобрести за 5000 рублей, 2 категории за 3500 рублей, 3 категории за 2000 рублей. В дни мероприятия цена билетов будет значительно выше: 1 категория – 6000 рублей, 2 категория – 4500 рублей, 3 категория – 3000 рублей. Билеты можно приобрести на официальном сайте rosgonki.ru.

Доступ по билетам на мероприятие возможен при наличии цифрового сертификата (QR-кода) о проведенной вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, доступного в учетной записи на «Госуслугах». Также во время мероприятия обязательно использование средств индивидуальной защиты.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021