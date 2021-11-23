«Если ты осёл, то я так тебе и скажу». Хорнер заявил, что у него нет проблем с поведением

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в разговоре с чемпионом мира-1996 Деймоном Хиллом не согласился с тем, что стал плохо контролировать свои эмоции. Напомним, после Гран-при Катара Хорнер получил официальное предупреждение от ФИА за грубость в адрес маршала.
«Я честен и говорю то, что думаю. Если думаю, что ты осёл, то я так тебе и скажу. Я говорил с ФИА и принёс извинения на случай того, что нарушил какие-то правила. Я не собирался никого оскорблять. Меня разочаровали не действия того маршала, а ситуация в целом. Одна машина проехала без жёлтого флага, ещё одна под одиночным жёлтым флагом, другая – под двойным. Это неразбериха.
Я ни о чём не жалею и верю в свою команду. Я откровенен и всегда себя так вёл. Я не слишком эмоциональный человек и не кричу на камеру. Думаю, у меня нет проблем с поведением, поэтому и дальше буду поступать точно так же», — сказал Хорнер Хиллу в эфире Sky F1.
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